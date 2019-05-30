«Газпром» с начала года увеличил поставки газа в Калининград на 100 млн куб м.

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-30T10:23:29+03:00

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«Газпром» увеличил с начала 2019 года поставки природного газа в Калининградскую область почти на 100 млн куб.м. Об этом в ходе визита в регион заявил председатель совета директоров газовой монополии Виктор Зубков.

- Мы должны сделать все, чтобы область получала то количество газа, которое ей нужно для удовлетворения текущих потребностей, и на перспективу, - сказал Зубков. - Сейчас такая возможность имеется в связи с пуском подземных хранилищ, они заработали, есть перспективы развития.

Он подчеркнул, что работа по увеличению объемов газа для региона будет проводиться и в последующие годы. При этом, не стоит беспокоиться насчет пропускной способности газопровода, по которому газ поступает в Калининградскую область. Сейчас пропускная способность газопровода составляет 11,5 млн куб.м. в сутки. При этом, потребление газа в прошлом году составило 2,6 млрд куб.м.

ИСТОЧНИК KP.RU