2019-05-30T10:28:34+03:00
Общество

Калининградская полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу

Виктор Сергеев
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В Калининграде завершились поиски пропавшей 14-летней Алены С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Школьница ушла из дома еще 20 мая, и до 29 мая ее нахождение не было установлено.

- Полицейские проанализировали аккаунт подростка в социальной сети, опросили её подруг, в результате чего выяснили, что несовершеннолетняя находится в гостях у своего друга. Инспекторы ПДН доставили Алену С. в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Сотрудники полиции передали подростка родителям и провели с несовершеннолетней профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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