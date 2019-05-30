Калининградская полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде завершились поиски пропавшей 14-летней Алены С. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Школьница ушла из дома еще 20 мая, и до 29 мая ее нахождение не было установлено.
- Полицейские проанализировали аккаунт подростка в социальной сети, опросили её подруг, в результате чего выяснили, что несовершеннолетняя находится в гостях у своего друга. Инспекторы ПДН доставили Алену С. в отдел полиции, где установили, что каких-либо противоправных действий в отношении нее не осуществлялось, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
Сотрудники полиции передали подростка родителям и провели с несовершеннолетней профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU