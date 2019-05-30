В Калининграде 41-летняя велосипедистка врезалась в «Фольксваген»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в результате ДТП пострадала велосипедистка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Дорожный инцидент произошел на улице Горького. В районе дома №66 41-летняя женщина не велосипеде при проезде регулируемого пешеходного перехода не спешилась и врезалась в «Фольксваген», который поворачивал с улицы Азовской.
В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU