В Калининграде приставы незаконно запретили вводить в эксплуатацию многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-30T10:59:52+03:00

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В Калининграде судебные приставы незаконно запретили вводить в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С жалобой на действия приставов в прокуратуру обратился застройщик многоквартирного дома на улице Тенистая аллея. В ходе проверки выяснилось, что в отделе приставов находилось исполнительное производство о взыскании с застройщика денег. Поэтому приставы вынесли постановление о запрете ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, который имел 100-процентную готовность, а все квартиры были проданы по договорам долевого участия.

- Принятые судебным приставом-исполнителем меры не соответствовали федеральному законодательству и не обеспечивали исполнение исполнительного документа, а также нарушали права ста двух участников долевого строительства, влекли за собой невозможность регистрации их прав в отношении объекта долевого строительства, - заявили в прокуратуре.

После внесения протеста незаконное постановление было отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU