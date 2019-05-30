В Калининграде приставы незаконно запретили вводить в эксплуатацию многоквартирный дом
В Калининграде судебные приставы незаконно запретили вводить в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
С жалобой на действия приставов в прокуратуру обратился застройщик многоквартирного дома на улице Тенистая аллея. В ходе проверки выяснилось, что в отделе приставов находилось исполнительное производство о взыскании с застройщика денег. Поэтому приставы вынесли постановление о запрете ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, который имел 100-процентную готовность, а все квартиры были проданы по договорам долевого участия.
- Принятые судебным приставом-исполнителем меры не соответствовали федеральному законодательству и не обеспечивали исполнение исполнительного документа, а также нарушали права ста двух участников долевого строительства, влекли за собой невозможность регистрации их прав в отношении объекта долевого строительства, - заявили в прокуратуре.
После внесения протеста незаконное постановление было отменено.
ИСТОЧНИК KP.RU