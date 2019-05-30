2019-05-30T11:07:17+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделила 430 тысяч на установку досок объявлений на остановках

Виктор Сергеев
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Мэрия Калининграда выделила средства на установку досок объявлений на остановочных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За установку досок объявлений на 10-ти остановочных пунктах власти готовы заплатить 429 тысяч рублей. Работы подрядчик должен будет выполнить в течение 20 дней после подписания контракта.

Доски объявлений появятся по следующим адресам:

- ул. Октябрьская, остановка напротив д. 57.

- ул. Подп. Емельянова, остановка в районе д. 56.

- ул. Подп. Емельянова, остановка напротив д. 54

- ул. Дзержинского, остановка в районе Московского рынка

- ул. А. Суворова, остановка в районе д. 79 по ул. Нансена

- ул. Гайдара, остановка в районе д. 123

- ул. Горького, остановка «Колледж информационных технологий»

- ул. Горького, остановка напротив д. 166

- ул. А. Невского, остановка в районе д. 24-30

- ул. Куйбышева, остановка напротив д.2

ИСТОЧНИК KP.RU

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