Мэрия Калининграда выделила 430 тысяч на установку досок объявлений на остановках
Мэрия Калининграда выделила средства на установку досок объявлений на остановочных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
За установку досок объявлений на 10-ти остановочных пунктах власти готовы заплатить 429 тысяч рублей. Работы подрядчик должен будет выполнить в течение 20 дней после подписания контракта.
Доски объявлений появятся по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, остановка напротив д. 57.
- ул. Подп. Емельянова, остановка в районе д. 56.
- ул. Подп. Емельянова, остановка напротив д. 54
- ул. Дзержинского, остановка в районе Московского рынка
- ул. А. Суворова, остановка в районе д. 79 по ул. Нансена
- ул. Гайдара, остановка в районе д. 123
- ул. Горького, остановка «Колледж информационных технологий»
- ул. Горького, остановка напротив д. 166
- ул. А. Невского, остановка в районе д. 24-30
- ул. Куйбышева, остановка напротив д.2
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