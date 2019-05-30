2019-05-30T11:14:32+03:00
Общество

Калининградец без прав прокатился пьяным на скутере и получил 10 суток ареста

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На улице Заречной в Гурьевске инспекторы ГИБДД остановили скутер «Сонник», которым управлял 26-летний местный житель. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестера. Показания прибора составили 0,97 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С результатами освидетельствования водитель согласился.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что мужчина не имел водительских прав. За это на него составили административный протокол, а мировой судья назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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