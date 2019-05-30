В Калининграде возле собора Христа Спасителя строят православную часовню

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-30T11:18:24+03:00

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В Калининграде возле Кафедрального собора Христа Спасителя строят православную часовню. Сооружение возводят со стороны улицы Гаражной, то есть между храмом и «Пассажем». На здание уже установили купол с крестом.

Как пояснил «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин, это часовня водосвятная.

- Там будет постоянно циркулировать вода. Как источник. Можно будет набрать, попить, соблюдая все нормы благоговейного отношения к святой воде, - сказал Давид Рожин.

В часовне будет висеть одна икона – в честь пресвятой богородицы «Живоносный источник».

- В часовне будут совершаться знаменательные водоосвящения – например на Крещение, - уточнил представитель епархии.

Территорию возле часовни обещают облагородить: разбить газоны, посадить цветы и организовать места для отдыха прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU