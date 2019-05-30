В Зеленоградске по горячим следам задержали грабителя
В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью в дежурную часть обратился 22-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него отобрали 30 тысяч рублей и мобильник.
Как оказалось, мужчина распивал спиртное с незнакомцем на улице Ленина. Во время общения злоумышленник внезапно набросился на собутыльника, избил его и похитил телефон и деньги.
Полицейские подготовили ориентировки с приметами подозреваемого и направили их всем наружным нарядам. Вскоре грабителя задержали, им оказался ровесник пострадавшего. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU