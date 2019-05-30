2019-05-30T11:21:54+03:00
Общество

В Зеленоградске по горячим следам задержали грабителя

Виктор Сергеев
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В Зеленоградске полицейские по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью в дежурную часть обратился 22-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него отобрали 30 тысяч рублей и мобильник.

Как оказалось, мужчина распивал спиртное с незнакомцем на улице Ленина. Во время общения злоумышленник внезапно набросился на собутыльника, избил его и похитил телефон и деньги.

Полицейские подготовили ориентировки с приметами подозреваемого и направили их всем наружным нарядам. Вскоре грабителя задержали, им оказался ровесник пострадавшего. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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