В центре Калининграда фонтан заправили антифризом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-30T11:31:01+03:00

Тех, кто это сделал, сейчас разыскивают

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В центре Калининграда необычное происшествие. Вода в фонтане, расположенном напротив памятника «Мать-Россия», перекрасилась в ярко-зеленый цвет. Об этом утром 30 мая на своей странице в фейсбуке сообщил калининградец Игорь Бернадин.

- «Что бы это значило?» - задаются вопросами утренние прохожие, с опаской ускоряя шаг и стараясь побыстрее проскочить мимо странного фонтана у ТЦ «Европа», - написал Бернадин. - Есть предположения?

Первое же предположение через несколько минут появилось в официальной группе мэрии Калининграда.

- Друзья, никакие инопланетяне не «травили» фонтан у «Европы», - сообщила пресс-служба. - Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам.

ИСТОЧНИК KP.RU