Калининградец пытался попасть в Польшу на машине с поддельными документами
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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Польские пограничники задержали калининградца, которые пытался пересечь границу на машине с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе проверки выяснилось, что свидетельство о регистрации «Фольксвагена» имеет признаки подделки.
Теперь 56-летнему калининградцу грозит штраф в размере 800 злотых.
ИСТОЧНИК KP.RU