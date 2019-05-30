Калининградец пытался попасть в Польшу на машине с поддельными документами

СЕГОДНЯ 11:39 2019-05-30T11:39:55+03:00

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Польские пограничники задержали калининградца, которые пытался пересечь границу на машине с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе проверки выяснилось, что свидетельство о регистрации «Фольксвагена» имеет признаки подделки.

Теперь 56-летнему калининградцу грозит штраф в размере 800 злотых.

ИСТОЧНИК KP.RU