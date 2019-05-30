2019-05-30T11:40:37+03:00
Происшествия

Пляж в Пионерском усыпан янтарем и... божьими коровками

С чем связана массовая гибель насекомых, пока не ясно
Ольга Гончарова
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..Фото: Ольга Гончарова
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В Пионерском море последним штормом выбросило на берег не только мелкий солнечный камень, но и божьих коровок. Причем янтаря в разы меньше, чем маленьких насекомых с яркими оранжевыми крылышками. Фактически все вынесенные волнами на пляж жуки погибли и вдоль линии прибоя образовалась траурная оранжевая каемка.

С чем связана массовая гибель божьих коровок, пока не ясно. Известно, что эти насекомые практически не имеют природных врагов, так как обладают токсичными свойствами. Эффективный способ защиты — ядовитая резко пахнущая жёлтая жидкость, которую божьи коровки выделяют из суставов ног. Она отпугивает их главных врагов — пауков, лягушек и некоторых насекомых. Птицы и другие позвоночные животные на божьих коровок не охотятся.

Напомним, в 2013 и в 2016 годах на побережье калининградской Балтики выбрасывало огромное количество майских жуков. Загорать тем летом на морских пляжах было невозможно. Стояла страшенная вонь от разлагающихся трупов насекомых, которые устилали пляжи от Балтийска до Морского. С экологическим бедствием пришлось калининградцам справляться собственными руками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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