2019-05-30T11:47:43+03:00
Общество

Газификация Калининградской области превысила 83 процента

Сергей Юрьев
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Виктор Зубков.Виктор Зубков.Фото: Александр Подгорчук
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«Газпром» продолжает активную работу по газификации населенных пунктов Калининградской области. В этом году уровень газификации региона составил 83,6 процентов. По сравнению с 2002 годом, уровень газификации вырос более чем в два раза, сообщил председатель совета директоров газовой монополии Виктор Зубков в ходе визита в Калининград.

По его словам, в этом году «Газпром» планирует завершить строительство двух новых межпоселковых газопроводов. Это создаст условия для подключения потребителей в п. Абрамово, п. Алексеевка, п. Боброво, п. Ливенское, п. Неманское, п. Полянское, п. Садовое и п. Тимофеево Краснознаменского района.

В 2019 году компания также намерена начать сооружение еще двух газопроводов — к п. Лагерное и п. Никольское Краснознаменского района; к п. Илюшино и п. Ясная Поляна Нестеровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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