В Калининградской области в течение двух дней возможны перерывы в телетрансляции

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-30T11:51:12+03:00

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В Калининградской области 30 и 31 мая возможны перерывы в трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов.

Как сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи, это связано с отключением передатчиков цифрового эфирного телевизионного вещания и радио для проведения плановых профилактических работ на антенно-мачтовых сооружениях и электрооборудовании.

Работы будут проходить в четверг, 30 мая с 10 до 16 часов – пос. Веселовка (1 мультиплекс, 37 канал; 2 мультиплекс, 35 канал); Куйбышевское – (1 мультиплекс, 47 канал; 2 мультиплекс, 41 канал); «Радио России», 65,9 МГц.

В пятницу, 31 мая работы пройдут с 10 до 15 часов – Калининград (1 мультиплекс, 47 канал; 2 мультиплекс, 30 канал); «Радио России», 103,9 МГц; Радио «Маяк», 102,5 МГц; Радио «Вести ФМ», 95,1 МГц.

ИСТОЧНИК KP.RU