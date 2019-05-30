В Калининграде на Медовом мосту молодожены вновь начали вешать замки

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-30T12:01:44+03:00

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На отремонтированном Медовом мосту у острова Канта в Калининграде вновь начали появляться замки влюбленных. Молодожены, как и прежде, следуют сомнительной традиции и вешают их на перилла. Большинство замочком размещают возле фигурки хомлина.

Интересно, что висят замки со «свежими» датами, такими как апрель и май 2019. Есть и предыдущие годы: 2015 и 2016 год. Последние не выглядят старыми. Видимо гравировку с датами свадьбы на них сделали заново и специально, чтобы повесить на мост.

Напомним, весной прошлого года во время ремонта Медового моста, с его перил срезали несколько сотен замков любви.

Владимир Свинцов, тогда директор предприятия «Городское дорожное строительство и ремонт», говорил, что общий вес замков составил 2 тонны.

Спиленные замки сразу не выбрасывали – их можно было забрать.

ИСТОЧНИК KP.RU