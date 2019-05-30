Россельхознадзор не пустил в Калининград 230 тысяч куриных яиц из Голландии

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-30T12:05:56+03:00

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Россельхознадзор не пустил в Калининград крупную партию куриных яиц из Голландии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

230 тысяч куриных яиц попытались ввезти в область с нарушением ветеринарных требований. В частности, при проверки было выявлено несоответствие названия племзаводов и несоответствие названия грузополучателя.

В результате выпуск груза был приостановлен. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU