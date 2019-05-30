В Калининграде 30 школьников прошли обучение по программам IT и программирования

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-30T12:17:30+03:00

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В БФУ им. И. Канта состоялось торжественное закрытие первого года обучения по образовательным проектам «Яндекс.Лицей» и «Урок технологии. Гео-maker». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

За год обучения 30 шестиклассников получили навыки использования навигационных сервисов, геоинформационных инструментов, электронных карт, сбора данных об объектах на местности, моделирования и прототипирования макета городского пространства. Ребята создали макет Королевских ворот и других известных туристических объектов города. В планах у школьников создать уменьшенную копию Калининграда со всеми его строениями на территории лицея.

Вице-премьер Илья Баринов, отметил, что проведение уроков технологии на базе учреждений профессионального и дополнительного образования открывает для детей новые возможности для самореализации.

- Такие уроки для 6-7 классов постоянно проводятся в «Кванториуме», БФУ им. И. Канта, сейчас подключаются и учреждения среднего профессионального образования, чтобы растить профессионалов-юниоров к участию в WorldSkills. Мы видим, что в новых условиях обучения отрабатываются навыки командной работы, проектирования, реализуются самые смелые задумки, – подчеркнул заместитель председателя правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU