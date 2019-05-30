2019-05-30T13:48:18+03:00
Спорт

Спортсменка из Калининграда выиграла золото и серебро первенства России по гребле

Соревнования прошли в Москве
Александр КАТЕРУША
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Москва приняла первенство России среди самых перспективных отечественных байдарочников и каноистов не старше 19 лет, собрав 300 участников из регионов.

Калининградскую область представила Полина Дайнеко. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, воспитанница калининградской «Морской школы» отличилась в составах смешанных экипажей байдарки-двойки и байдарки-четвёрки. Она стала первой победительницей подобных соревнований в современной истории калининградского спорта.

На дистанции 500 м первой пришла в квартете с Лейлой Магомедовой, Яной Талай и Ангелиной Рябицкой из Астраханской области, Санкт-Петербурга и Алтайского края.

На аналогичной дистанции лодок-двоек в тандеме с Юлией Авдеевой из Твери калининградка взяла серебро.

Впереди у Полины выступление на июльском первенстве Европы в Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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