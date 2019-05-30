Спортсменка из Калининграда выиграла золото и серебро первенства России по гребле
Москва приняла первенство России среди самых перспективных отечественных байдарочников и каноистов не старше 19 лет, собрав 300 участников из регионов.
Калининградскую область представила Полина Дайнеко. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, воспитанница калининградской «Морской школы» отличилась в составах смешанных экипажей байдарки-двойки и байдарки-четвёрки. Она стала первой победительницей подобных соревнований в современной истории калининградского спорта.
На дистанции 500 м первой пришла в квартете с Лейлой Магомедовой, Яной Талай и Ангелиной Рябицкой из Астраханской области, Санкт-Петербурга и Алтайского края.
На аналогичной дистанции лодок-двоек в тандеме с Юлией Авдеевой из Твери калининградка взяла серебро.
Впереди у Полины выступление на июльском первенстве Европы в Чехии.
ИСТОЧНИК KP.RU