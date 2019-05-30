2019-05-30T14:00:51+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» получила лицензию РФС

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сегодня в московском Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования. Как сообщает Твиттер «Балтики», было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии на участие в Футбольной национальной лиги в следующем сезоне.

Напомним, ранее стало известно, что «Балтике» и еще 9 клубам ФНЛ было отказано в получении лицензии на сезон 2019/2020. Это было связано по причине имеющихся долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющихся задолженностей у клуба по уплате членских взносов в Лигу за первое полугодие 2019 года.

По итогам сезона «Балтика» заняла только 16-е место и должна была вылететь в Профессиональную футбольную лигу, но, из-за отказа «Сахалина» проходить лицензирование наша команда сохранила прописку в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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