Двое калининградцев выиграли в лотерею 2,3 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-30T14:12:20+03:00

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Двое жителей Калининградской области стали обладателями выигрышей в 1 900 000 рублей и 400 000 рублей. Оба счастливчика покупали свои лотерейные билеты в почтовых отделениях.

Самый крупный выигрыш выпал калининградцу, который решил попытать счастья в «Жилищной лотерее». По итогам тиража, который состоялся 26 мая, выигрыш составил 1 900 000 рублей или квартира в Москве. Калининградец и раньше покупал в почтовых отделениях лотерейные билеты, выигрывая небольшие суммы, но такая удача пришла к нему впервые.

Выигрыш в 400 000 рублей выпал нашему земляку, купившему билет лотереи «Золотая подкова».

- Мелкие и средние выигрыши случаются у нас практически каждый день, - сообщили в пресс-службе калининградского филиала «Почты России».

Напомним, абсолютный рекорд Калининградской области - 126 925 038 рублей. Эту сумму в мае 2015 года выиграл наш земляк, купивший билет «Гослото «6 из 45».

ИСТОЧНИК KP.RU