2019-05-30T14:22:18+03:00
Общество

В Калининграде открылась первая кошерная столовая

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В здании синагоги на острове открылась первая в Калининграде кошерная столовая. Как рассказал «Комсомолке» бизнесмен Марк Кацман, в столовую приглашают всех, никаких ограничений нет.

- Расположение столовой в синагоге и надпись «Кошерная столовая», которую читают калининградцы, обязывает готовить кошерную пищу. Важно для кого-то соблюдение кошерности или не важно… Мы всех приглашаем, - поясняет Марк Кацман. - У нас на кухне работает специалист машгиах. Это не повар, он следит за соблюдением правил кошерности на кухне. Мясо раввин режет сам и готовит к обработке. Дальше этим занимаются повара.

Цены, как говорят владельцы, минимальные.

- Мы сравнивали по городу цены не в кафе, а именно в демократичных столовых. Средний чек у нас 170 рублей, - говорит Марк. – Есть выпечка собственного производства. Делаем булочки, питы, халы к шабату. Готовимся к открытию кошерной лавки.

Столовая в синагоге не работает в шабат (в пятницу после обеда и в субботу).

ИСТОЧНИК KP.RU

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