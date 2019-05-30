2019-05-30T15:20:18+03:00
Звезды

Калининградец участвует в популярном теле-шоу про кондитеров

Александр КАТЕРУША
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..Фото: телеканал «Пятница»
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С этого четверга на канале «Пятница!» стартует третий сезон реалити-шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым.

- Показывать таланты в проекте «Кондитер» будут кулинары со всей страны – Новосибирска, Екатеринбурга, Калининграда, Волгограда, Челябинска и других городов, - говорят организаторы. - Кондитеры представят на суд Агзамова и звездных гостей свои торты и попробуют доказать, что именно они достойны финала.

Помогать ведущему выбирать лучшего из лучших будут звезды шоу-бизнеса – Анна Седокова, Стас Костюшкин, Андрей Григорьев-Аполлонов и другие.

Суперфиналисту обещают дать 1 миллион рублей и звание лучшего кондитера России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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