2019-05-30T16:09:45+03:00
Звезды

В Калининграде детей бесплатно пустят на выставку солдатиков

Экспозицию представят в областном историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки «Парад оловянных солдатиков» из собрания Дмитрия Филиппова.

Посетители увидят 15 макетов и более 2,5 тысяч раскрашенных вручную фигурок в воссозданном историческом ландшафте.

Как рассказали в музее, только в день открытия выставки, 1 июня с 11:00, в честь Дня защиты детей всех посетителей младше 18 лет пустят на выставку бесплатно.

В экспозиции представят макеты военных сражений разных эпох, реконструкции поселений и городов, миниатюрные сюжетные композиции в стиле фэнтези.

Автор представит макеты, созданные на темы: «Жизнь прусского города в XVIII веке», «Полтавская битва», «Гросс-Егерсдорфское сражение», «Первая мировая война. Атака английских войск на Западном фронте», «Армия Харада на марше» (по мотивам произведений Толкина) и др.

Выставка работает до 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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