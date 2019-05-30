В Светлом по требованию прокуратуры привели в порядок пешеходные переходы около школ

СЕГОДНЯ 16:11 2019-05-30T16:11:49+03:00

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В Светлом по требованию городской прокуратуры привели в порядок пешеходные переходы около школ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что дорожные знаки «Пешеходный переход» около школы №1 и школы №5 были закрыты кустарниками, что ограничивало визуальное восприятие водителями участка дороги. Также около школ отсутствовали пешеходные ограждения на подходах к пешеходным переходам по ул. Восточной и ул. Молодежной.

Прокуратура внесла соответствующее представления и нарушения были устранены. Также к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника муниципального предприятия, ответственного за этот участок работы.

ИСТОЧНИК KP.RU