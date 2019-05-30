2019-05-30T16:16:20+03:00
Общество

В пятницу психологи расскажут калининградцам о том, как бросить курить

Виктор Сергеев
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В Калининграде в пятницу пройдет акция «День без табака». Мероприятие приурочено к Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.

- В этот день с 11 до 14 часов каждый желающий сможет получить консультацию психолога по вопросам отказа от курения и других химических зависимостей, измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, - рассказали в региональном Минздраве.

Место проведения акции – торговый центр «Сити», 2-й этаж (Московский пр., 171-а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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