В пятницу психологи расскажут калининградцам о том, как бросить курить
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В Калининграде в пятницу пройдет акция «День без табака». Мероприятие приурочено к Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.
- В этот день с 11 до 14 часов каждый желающий сможет получить консультацию психолога по вопросам отказа от курения и других химических зависимостей, измерить артериальное давление и уровень глюкозы в крови, - рассказали в региональном Минздраве.
Место проведения акции – торговый центр «Сити», 2-й этаж (Московский пр., 171-а).
ИСТОЧНИК KP.RU