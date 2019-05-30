Сотрудники мэрии пресекли несанкционированную торговлю в центре Калининграда

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-30T16:22:51+03:00

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В Калининграде в четверг прошли рейды по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники комитета муниципального контроля посетили три торговые точки: на ул. Леонова, в районе Северного вокзала и Центрального продовольственного рынка.

На ул. Леонова в районе трамвайной остановки бойкая торговля осуществлялась по обе стороны дороги. При этом, несанкционированные палатки и лотки, с которых торговали сосисками и сыром, клубникой, постельным бельем, были установлены на узком тротуаре и мешали пешеходам.

Проверяющие составили на торговцев четыре административных протоколов, а также провели с ними разъяснительную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU