2019-05-30T16:22:51+03:00
Общество

Сотрудники мэрии пресекли несанкционированную торговлю в центре Калининграда

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде в четверг прошли рейды по пресечению несанкционированной торговли. Сотрудники комитета муниципального контроля посетили три торговые точки: на ул. Леонова, в районе Северного вокзала и Центрального продовольственного рынка.

На ул. Леонова в районе трамвайной остановки бойкая торговля осуществлялась по обе стороны дороги. При этом, несанкционированные палатки и лотки, с которых торговали сосисками и сыром, клубникой, постельным бельем, были установлены на узком тротуаре и мешали пешеходам.

Проверяющие составили на торговцев четыре административных протоколов, а также провели с ними разъяснительную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградцев просят оценить эффективность работы городских чиновников и руководителей МУПов
В калининградском общественном транспорте из-за жалоб жителей перестали объявлять остановки на английском языке
В Калининградском драмтеатре в июне ждут юных зрителей
Поезд из Петербурга в Калининград на час сокращает время в пути
На ул. Уральской в Калининграде пенсионер на «Хендае» устроил тройное ДТП
В пятницу психологи расскажут калининградцам о том, как бросить курить
В Светлом по требованию прокуратуры привели в порядок пешеходные переходы около школ
В Калининграде детей бесплатно пустят на выставку солдатиков
Калининградец участвует в популярном теле-шоу про кондитеров
В Калининграде открылась первая кошерная столовая
Двое калининградцев выиграли в лотерею 2,3 млн. рублей