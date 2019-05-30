2019-05-30T16:27:58+03:00
Происшествия

На ул. Уральской в Калининграде пенсионер на «Хендае» устроил тройное ДТП

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пенсионер на «Хендае» устроил тройное ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Уральской. 62-летний водитель «Хендая» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не стал уступать дорогу «Тойоте». От удара «Тойоту» отбросило на «Ауди».

В результате ДТП пострадал 61- летняя пассажирка «Тойоты», она получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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