На ул. Уральской в Калининграде пенсионер на «Хендае» устроил тройное ДТП
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде пенсионер на «Хендае» устроил тройное ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Уральской. 62-летний водитель «Хендая» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не стал уступать дорогу «Тойоте». От удара «Тойоту» отбросило на «Ауди».
В результате ДТП пострадал 61- летняя пассажирка «Тойоты», она получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU