Поезд из Петербурга в Калининград на час сокращает время в пути

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-30T16:35:15+03:00

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В РЖД озаботились сокращением времени в пути поездов в сообщении с Калининградской областью. Время в пути при поездке из Калининграда в Санкт-Петербург сокращается почти на 40 минут, в обратном направлении – почти на час.

Как сообщает пресс-служба КЖД, поезд №79/80 Калининград – Санкт-Петербург будет прибывать на Московский вокзал (вместо Витебского) с 1 августа. При этом изменяется время прибытия поезда на Московский вокзал (14:09 вместо 14:48). Отправляться в Калининград поезд будет также с Московского вокзала, начиная с 2 августа (в 13:25 вместо 12:26).

В связи с проведением работ по ремонту пути на участке Чудово – Спасская Полисть в разные периоды августа расписание движение питерского поезда будет меняться.

С полным расписанием поезда можно, указав маршрут и дату отправления, ознакомиться ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU