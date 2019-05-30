В Калининградском драмтеатре в июне ждут юных зрителей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-30T16:53:09+03:00

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Дошколятам и родителям на малой сцене покажут две интерактивные постановки бэби-театра: «Северное сияние»(0+) и «Машенька и медведь»(0+). При этом малышей размещают прямо на коврике перед сценой и играют с ними. Самых маленьких и самых взрослых также потешат актеры и куклы в представлении «Скоморошина»(0+).

Школьникам покажут «Летучий корабль»(6+) по мотивам русских волшебных сказок, «Маугли»(6+) по «Книге джунглей» Р. Киплинга и «Алиса в стране чудес»(6+) по сказке Л. Кэррола, а также спектакль «У ковчега в восемь»(6+) немецкого драматурга Ульриха Хуба о приключениях пингвинов во времена Всемирного потопа.

Для старших школьников и семейного просмотра рекомендованы комедии «Любить не прикажешь»(12+) и «Семейка Краузе»(12+). А моноспектакль Петра Мутина «На всю оставшуюся жизнь»(12+) приурочен к памятной дате – дню начала Великой Отечественной войны.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU