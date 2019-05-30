В калининградском общественном транспорте из-за жалоб жителей перестали объявлять остановки на английском языке

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-30T17:00:36+03:00

По словам вице-мэра города, жителей эти объявления раздражали, «причем очень сильно»

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В общественном транспорте Калининграда больше не объявляют остановки на английском языке. Как сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации города Олег Кутин изданию «Клопс.Ру», такое решение было принято властями после нескольких жалоб жителей.

- Люди нас спрашивают: чемпионат мира по футболу закончился, зачем мы даем объявления на английском языке? Жителей это раздражает, причем очень сильно, — заявил Кутин.

В муниципальном предприятии «Калининград-ГорТранс» также подтвердили, что жалобы были, правда, их было немного.

Это решение сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи недоумевают, как такое решение могли принять в городе, власти которого рассчитывают привлекать иностранных туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU