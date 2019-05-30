В калининградском общественном транспорте из-за жалоб жителей перестали объявлять остановки на английском языке
В общественном транспорте Калининграда больше не объявляют остановки на английском языке. Как сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации города Олег Кутин изданию «Клопс.Ру», такое решение было принято властями после нескольких жалоб жителей.
- Люди нас спрашивают: чемпионат мира по футболу закончился, зачем мы даем объявления на английском языке? Жителей это раздражает, причем очень сильно, — заявил Кутин.
В муниципальном предприятии «Калининград-ГорТранс» также подтвердили, что жалобы были, правда, их было немного.
Это решение сейчас активно обсуждается в социальных сетях. Пользователи недоумевают, как такое решение могли принять в городе, власти которого рассчитывают привлекать иностранных туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU