Калининградцев просят оценить эффективность работы городских чиновников и руководителей МУПов
.Фото: Александр Подгорчук
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Мэрия Калининграда проводит онлайн-опрос для оценки эффективность работы руководителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в 2019 году.
- Каждый пользователь может дать свою оценку эффективности работы главы Калининграда и руководителей муниципальных учреждений МП «Калининград-ГорТранс», МП «Калининградтеплосеть», МП КХ «Водоканал», МБУ «Гидротехник», МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок», - сообщили в пресс-службе городской администрации
Проголосовать можно ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU