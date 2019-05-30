Калининградцев просят оценить эффективность работы городских чиновников и руководителей МУПов

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-30T17:01:16+03:00

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Мэрия Калининграда проводит онлайн-опрос для оценки эффективность работы руководителей органов местного самоуправления и муниципальных предприятий в 2019 году.

- Каждый пользователь может дать свою оценку эффективности работы главы Калининграда и руководителей муниципальных учреждений МП «Калининград-ГорТранс», МП «Калининградтеплосеть», МП КХ «Водоканал», МБУ «Гидротехник», МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок», - сообщили в пресс-службе городской администрации

Проголосовать можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU