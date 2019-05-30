Житель Советска напал с топором на женщину
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Житель Советска ударил женщину топором по спине, когда она пришла к нему домой и обвинила в краже сельскохозяйственного инвентаря со своего участка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
После нападения мужчина скрылся.
Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили его в подъезде – злоумышленник держал в руках два топора.
Задержанного передали сотрудникам полиции, которым он теперь объясняет свое поведение.
ИСТОЧНИК KP.RU