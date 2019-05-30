На улице Шахматной в Калининграде вновь снесли самовольные палатки

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-30T17:30:50+03:00

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В четверг, 30 мая, на ул. Шахматной в районе дома №2 демонтировали самодельные торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В конце апреля городские власти уже демонтировали на этой улице палатку, в которой продавали овощи. Спустя месяц на этом место вновь появился незаконный объект.

В мэрии Калининграда отметили, что и в этот раз собственник торговой точки не объявился.

ИСТОЧНИК KP.RU