2019-05-30T17:35:19+03:00
Общество

Родственники погибшего на производстве калининградца отсудили два миллиона рублей

Как определили эксперты, причиной взрыва холодильной установки стало не сработавшее реле давления
Игорь ОРЕХОВ
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Летом прошлого года при исполнении своих должностных обязанностей погиб работник одного из предприятий Калининграда. Произошло это в результате взрыва холодильной установки. Позже эксперты определили, что не сработало реле давления, выполняющее защитную функцию. Ну да родственникам жертвы чьей-то халатности от этого было не легче, и они решили потребовать компенсации причиненного им морального вреда.

- Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к выводу о том, что предприятие не обеспечило безопасность труда работника, что привело к несчастному случаю на производстве со смертельным исходом, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

В итоге работодателя обязали выплатить жене, двум детям и брату погибшего горожанина по 500 тысяч рублей каждому. Поданная на данное решение апелляционная жалоба успеха не возымела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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