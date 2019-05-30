2019-05-30T17:36:50+03:00
Общество

«Шторм был сильнее бетона и молитв»: Почему в Светлогорске снесли пирс

По словам мэра курортного города, строительство нового пирса пока не предполагается
Иван МАРКОВ
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Снос "Капитанского мостика" в СветлогорскеСнос "Капитанского мостика" в СветлогорскеФото: Facebook
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В субботу 25 мая Светлогорск лишился еще одной своей достопримечательности – пирса, который жители курорта называли «Капитанским мостиком».

- Прощай Капитанский мостик... – написал один из жителей, выложив фотографии и видео процесса сноса в группе «Спасем Светлогорск». - Ты помнишь, пожалуй, каждого жителя области, да и людей со всего мира...

Прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, заменят ли сооружение чем-то новым, «Комсомолка» попросила мэра города Владимира Бондаренко.

- Пока не заменят, - ответил Бондаренко. - Снесли его как аварийный, проводимые работы не предполагают нового строительства.

- Ваши жители уже рыдают в комментариях по поводу утраты…

- Я знаю, сам рыдаю, но мы не волшебники. Шторм был сильнее бетона и молитв, - заключил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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