«Шторм был сильнее бетона и молитв»: Почему в Светлогорске снесли пирс
В субботу 25 мая Светлогорск лишился еще одной своей достопримечательности – пирса, который жители курорта называли «Капитанским мостиком».
- Прощай Капитанский мостик... – написал один из жителей, выложив фотографии и видео процесса сноса в группе «Спасем Светлогорск». - Ты помнишь, пожалуй, каждого жителя области, да и людей со всего мира...
Прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, заменят ли сооружение чем-то новым, «Комсомолка» попросила мэра города Владимира Бондаренко.
- Пока не заменят, - ответил Бондаренко. - Снесли его как аварийный, проводимые работы не предполагают нового строительства.
- Ваши жители уже рыдают в комментариях по поводу утраты…
- Я знаю, сам рыдаю, но мы не волшебники. Шторм был сильнее бетона и молитв, - заключил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU