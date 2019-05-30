В Калининградской области 400 человек стали невыездными из-за долгов за электричество

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-30T17:38:21+03:00

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400 жителей Калининградской области стали невыездными из-за долгов за электричество Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

В компании отметили, что общая сумма их задолженности составляет 19 млн руб., в том числе 7 млн руб. подлежат принудительному списанию со счетов должников.

В компании напоминают, неоплата потребленного энергоресурса в течение двух и более месяцев становится основанием для отключение энергоснабжения, ареста имущества судебными приставами в счет погашения долга и ограничения выезда заграницу.

По статистике энергетиков самые недисциплинированные потребители региона живут в Калининграде, просроченная задолженность на 1 мая составляет почти 50 млн руб. Второе и третье место в антирейтинге заняли Советский и Черняховский городские округа, здесь просроченная задолженность составила 28,3 млн руб. и 21,9 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU