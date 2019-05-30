Власти Калининграда выделили 1,6 млн рублей на обустройство адаптивного пляжа на Голубых озерах
.Фото: мэрия Калининграда
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Администрация Калининграда выделила 1,6 млн рублей на обустройство адаптивного пляжа на Голубых озерах. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.
На пляже установят деревянный настил, кабинка для переодевания с кушеткой и рамой балканского, а также пляжные зонты, матрацы, шезлонг, кресло-коляска, а также столы и стулья.
Аукцион по выбору подрядчика, который оборудует пляж, пройдет 10 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU