Власти Калининграда выделили 1,6 млн рублей на обустройство адаптивного пляжа на Голубых озерах

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-30T17:44:42+03:00

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Администрация Калининграда выделила 1,6 млн рублей на обустройство адаптивного пляжа на Голубых озерах. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

На пляже установят деревянный настил, кабинка для переодевания с кушеткой и рамой балканского, а также пляжные зонты, матрацы, шезлонг, кресло-коляска, а также столы и стулья.

Аукцион по выбору подрядчика, который оборудует пляж, пройдет 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU