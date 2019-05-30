В Калининграде помогли гражданину Испании, который попал в ДТП

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-30T17:47:39+03:00

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Инцидент случился днем в четверг 30 мая. В Центр обработки вызовов Системы–112 поступило обращение от иностранца, гражданина Испании.

Он сообщил о дорожно-транспортном происшествии, в котором оказался.

Как рассказали в группе «Система 112 Калининград» в ВК, оператор системы поговорил с обратившимся на иностранном языке и помог ему, "привлек к реагированию службу правоохранительных органов".

- Гостю города была оказана оперативная, своевременная и квалифицированная помощь, - сообщили спасатели.

Отметим, номер вызова экстренных оперативных служб «112» действует на территории большинства стран Европы и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU