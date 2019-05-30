В Калининграде помогли гражданину Испании, который попал в ДТП
Инцидент случился днем в четверг 30 мая. В Центр обработки вызовов Системы–112 поступило обращение от иностранца, гражданина Испании.
Он сообщил о дорожно-транспортном происшествии, в котором оказался.
Как рассказали в группе «Система 112 Калининград» в ВК, оператор системы поговорил с обратившимся на иностранном языке и помог ему, "привлек к реагированию службу правоохранительных органов".
- Гостю города была оказана оперативная, своевременная и квалифицированная помощь, - сообщили спасатели.
Отметим, номер вызова экстренных оперативных служб «112» действует на территории большинства стран Европы и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU