2019-05-30T18:03:01+03:00
Общество

Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники на июнь

Виктор Сергеев
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Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график работы передвижной поликлиники на июнь.

Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан на территории трех муниципалитетов.

3-7 июня комплекс будет работать на улице Садовой, 5 в поселке Донское Светлогорского района.

10-21 июня – поселок Талпаки, ул. Мира, 12.

24-28 июня – Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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