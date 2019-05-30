Минздрав опубликовал график работы передвижной поликлиники на июнь
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Министерство здравоохранения Калининградской области опубликовало график работы передвижной поликлиники на июнь.
Специалисты мобильного центра здоровья будут вести прием граждан на территории трех муниципалитетов.
3-7 июня комплекс будет работать на улице Садовой, 5 в поселке Донское Светлогорского района.
10-21 июня – поселок Талпаки, ул. Мира, 12.
24-28 июня – Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1
ИСТОЧНИК KP.RU