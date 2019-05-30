Алиханов озвучил сроки завершения строительства газопровода в Балтийск

СЕГОДНЯ 18:11 2019-05-30T18:12:45+03:00

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По оптимистичному варианту, природный газ в Балтийск придет в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе визита в регион председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

Сейчас власти ждут результаты обследования недостроенного газопровода. На обследование было выделено 50 млн рублей, результаты должны дать ответ –можно ли его достраивать, или необходимо строить новый.

По словам Алиханова, если газопровод можно будет достроить, то газ в Балтийске появится в 2021 году. В случае, если придется проектировать новый газопровод – в 2022 году.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU