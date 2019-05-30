Офицера Балтфлота оштрафовали на 210 тысяч за повторное пьяное вождение
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В Калининграде за повторное пьяное вождение осудили офицера Балтфлота. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления СК.
В октябре прошлого года старшего лейтенанта остановили сотрудники ГИБДД. Офицер управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, уже будучи лишенным прав за аналогичное правонарушение.
Уже бывшему служащему суд назначил наказание в виде штрафа в размере 210 тысяч рублей. Он также лишен водительских прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU