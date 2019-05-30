Ушел из жизни организатор соревнований по программированию в Калининградской области

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-30T18:49:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Скоропостижно скончался доцента Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. Канта Сергей Григорьев.

Как сообщает пресс-служба университета, в вузе Сергей Анатольевич работал более 30 лет, преподавая как фундаментальные дисциплины, составляющие основу математического образования, так и курсы по специальности «прикладная математика и информатика».

- Им было написано замечательное учебное пособие по программированию, по которому училось не одно поколение студентов. Являлся инициатором и бессменным руководителем олимпиадного движения по программированию в рамках студенческого командного Чемпионата мира по программированию. Сергей Анатольевич организовал регулярное проведение региональных соревнований по программированию, - сказали в университете.

ИСТОЧНИК KP.RU