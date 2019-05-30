В Гурьевске директору стройфирмы грозит 10 лет за мошенничество

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-30T18:49:26+03:00

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В Гурьевске на директора строительной компании завели уголовное дело за мошенничество, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 35-летний мужчина зарегистрировал право собственности на несуществующий объект недвижимости, якобы возведенный на участке, который он арендовал.

- После мужчина предоставил в гурьевскую администрацию Гурьевского документы, необходимые для приобретения в собственность земельного участка, ранее предоставленного в аренду, по цене 30 000 рублей. При этом рыночная стоимость земельного участка составила порядка 2 600 000 рублей, - сообщили в полиции.

После чего мужчина перепродал землю третьему лицу по фактической стоимости земельного участка. Теперь директору грозит до 10 лет лишения свободы, отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU