Жителя Пермского края осудили за смертельное ДТП под Калининградом
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В Гурьевске осудили жителя Пермского края за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Трагедия произошла в мае прошлого года на автодороге Калининград-Зеленоградск. Водитель «Хендая» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди». От полученных травм водитель «Ауди» скончался.
В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и лишил прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU