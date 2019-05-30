Жителя Пермского края осудили за смертельное ДТП под Калининградом

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-30T18:57:00+03:00

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В Гурьевске осудили жителя Пермского края за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в мае прошлого года на автодороге Калининград-Зеленоградск. Водитель «Хендая» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ауди». От полученных травм водитель «Ауди» скончался.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и лишил прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU