2019-05-30T18:57:54+03:00
Общество

В калининградский филиал Московской академии хореографии приняли первых учеников

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининграде состоялся финальный этап отбора учеников в калининградский филиал Московской госакадемии хореографии.

Как сказала ректор академии Марина Леонова, которая проводила отбор, дети, прошедшие обучение в филиале хореографической академии, смогут стать артистами филиала Большого театра в Калининграде, который будет здесь построен в 2023 году.

- В Калининграде мы приняли 32 ребенка на предпрофессиональную программу в области хореографического искусства «Искусство балета», из них 8, набравшие максимальное количества баллов, прошли на бюджетные места. 40 детей приняты по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы хореографического искусства», - сказала ректор академии.

Всего на поступление в филиал Академии было подано 137 заявлений (дети

от 6 до 10 лет).

Напомним, учебное заведение начало свою работу в Калининграде в апреле. Калининград – один из четырех городов, обозначенных президентом России, для создания современных культурно-образовательных и музейных комплексов.

Учебный и жилой корпус хореографической академии планируется завершить к 1 сентября 2020 года, а полностью построить комплекс к 2023 году. Первый учебный год филиал Московской государственной академии хореографии будет располагаться на временной площадке в Областном центре культуры молодежи (Московский пр.,60-62).

ИСТОЧНИК KP.RU

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