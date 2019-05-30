Власти Калининграда нашли способ очистить реку Лесную

СЕГОДНЯ 19:02 2019-05-30T19:03:07+03:00

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Один из загрязнителей реки Лесная в Калининграде – предприятие «Продукты питания», заключило договор на техприсоединение к центральному коллектору на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Уже разработан проект и подрядчик готов начать работы. Для труб предстоит вырыть в течение двух месяцев траншею в 440 метров. Что касается наших ресурсных организаций, с «Водоканалом», с «Теплосетью», с «Гидротехником» - поможем. Если надо с «Янтарьэнерго» поговорим, - отметил руководитель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

Напомним, ежедневно комбинат «Продукты питания» канализирует в речку Лесную 188 «кубов» промышленных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU