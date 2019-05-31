В Калининграде на ул. Краснокаменной горел склад покрышек
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Столб черного дыма был виден издалека – в четверг вечером на улице Краснокаменной в Калининграде горели автомобильные покрышки.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, покрышки горели на открытой площадке, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета Первой пожарно-спасательной части в составе 6 человек и 2 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU