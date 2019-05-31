За год поезда «Ласточки» перевезли почти 3 млн пассажиров в Калининградской области
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В субботу 1 июня исполнится ровно год с начала курсирования электропоездов «Ласточка» в Калининградской области. По данным пресс-службы КЖД, за этот период «Ласточки» перевезли 2 млн 825 тысяч пассажиров в регионе. Это три четверти от годового количества пассажиров.
На Зеленоградском и Светлогорском направлениях этими современными поездами выполняется каждые 4 рейса из 5.
«Ласточки» доставляют пассажиров от Северного вокзала Калининграда до Зеленоградска за 20 минут, до Светлогорска за 38 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU