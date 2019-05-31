2019-05-31T10:27:46+03:00
Общество

В Калининграде нет электричества на трех улицах

Виктор Сергеев
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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. ул. Горького 165-175, 177-187, 193-197; ул. Зеленой 54-64, 72, 74,76 К-1,2. Также отключен до вечера светофор на перекрестке улиц Горького и Зеленой.

До 20 приостановлена подача электричества на ул. Горького 66 (МОУ СОШ № 7); ул. Земельной 1-27, 2, 2а, 4, 4а,б, 6, 8, 8а. Светофор на пешеходном переходе на ул. Тельмана, у входа в парк «Юность» также не работает до этого часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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