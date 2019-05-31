В Зеленоградском районе прошла акция «Меняем сигарету на конфету»
.Фото: Администрация Зеленоградска
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Всемирный день без табака отмечается каждый год 31 мая. В преддверии этого дня в поселке Поваровка Зеленоградского района провели необычную социальную акцию. Называлась она «Меняем сигарету на конфету».
Как сообщает местная администрация, воспитанники и сотрудники поселкового культурно-досугового учреждения в течение дня предлагали всем отказаться от пагубной привычки. Сигареты меняли на конфеты.
- В рамках прошедшей акции всех курильщиков призывали отказаться от сигарет хотя бы на один день и задуматься о том, насколько курение вредит здоровью. – сказали организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU