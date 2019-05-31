С начала года в Калининградской области сгорело больше 2 тысяч га травы в полях
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области резко сократилось количество палов травы. Растительность в полях горит все меньше, но лишь потому что гореть уже нечему – везде встала новая трава и кусты.
Однако, за минувшие сутки пожарным пришлось выезжать на ликвидацию пала.
По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, с начала года было зафиксировано 1535 палов. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2038 га.
35 человек были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU