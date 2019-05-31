С начала года в Калининградской области сгорело больше 2 тысяч га травы в полях

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-31T11:35:26+03:00

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В Калининградской области резко сократилось количество палов травы. Растительность в полях горит все меньше, но лишь потому что гореть уже нечему – везде встала новая трава и кусты.

Однако, за минувшие сутки пожарным пришлось выезжать на ликвидацию пала.

По данным пресс-службы регионального Управления МЧС России, с начала года было зафиксировано 1535 палов. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2038 га.

35 человек были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU